В Туркменистане аккредитован новый посол Кении

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова по поручению президента Сердара Бердымухамедова приняла верительные грамоты от вновь назначенного посла Кении Джона Майна Мванги. Об этом сообщает TDH.

От имени главы государства спикер национального парламента поздравила дипломата с назначением и пожелала ему успехов в работе. В свою очередь посол передал президенту Туркменистана приветствия и наилучшие пожелания от руководства Кении.

В ходе встречи дипломата ознакомили с основными направлениями внешней политики Туркменистана, международными инициативами страны, а также деятельностью Меджлиса по совершенствованию национального законодательства.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Туркменистаном и Кенией как в двустороннем формате, так и в рамках Организации Объединённых Наций и других международных организаций.

В завершение встречи Джон Майн Мванги заявил, что приложит все усилия для укрепления дружественных отношений между двумя государствами.