Вдоль Каракум-реки в Ашхабаде ввели в строй новое гидротехническое сооружение

1 июля в Ашхабаде состоялся ввод в эксплуатацию нового гидротехнического сооружения, построенного вдоль русла Каракум-реки. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

Объект предназначен для совершенствования хозяйственного и питьевого водоснабжения столицы.

Сооружение построено компанией CAI Interbudmontazh по заказу хякимлика Ашхабада. Его пропускная способность составляет 181 кубометр воды в секунду.

Все технологические процессы в сооружении автоматизированы, а управление затворами осуществляется электромеханическим способом с использованием цифровой системы мониторинга.

В состав комплекса также вошли диспетчерский пункт, оснащенный дизель-генератором и подключенный к сети связи объединения Garagumderýa, подземные резервуары, насосные и электрические станции.

Во время церемонии участники ознакомились с работой нового объекта.

Строителям, отличившимся при его возведении, от имени президента Туркменистана были вручены ценные подарки.