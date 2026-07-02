Япония втрое повысила туристический сбор при выезде из страны

С 1 июля Япония втрое увеличила международный туристический сбор при выезде из страны. Размер налога вырос с 1000 до 3000 иен (от 6 до 18 долларов), передает NHK.

Сбор обязаны оплачивать все пассажиры, покидающие Японию, в том числе граждане страны. Налог автоматически включается в стоимость авиа- и морских билетов, а также других проездных документов, приобретенных начиная с 1 июля.

Ежегодно этот сбор приносит государственному бюджету около 50 млрд иен (около 308 млн долларов). Ожидается, что после повышения дополнительные поступления составят около 120 млрд иен (около 739 млн долларов) в год.

Правительство намерено направить дополнительные средства на борьбу с последствиями чрезмерного туризма и решение проблем, связанных с ростом числа иностранных путешественников.