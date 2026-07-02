Суд США отменил указ Трампа и сохранил право на гражданство по рождению

Верховный суд США аннулировал исполнительный указ президента Дональда Трампа, предусматривавший ограничение предоставления американского гражданства по праву рождения. Решение было принято большинством в шесть голосов против трех, сообщают CNN и ABC.

Главный судья Джон Робертс заявил, что 14-я поправка к Конституции гарантирует право на гражданство всем, кто родился свободным на территории страны.

«Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного в этой стране. Мы храним это обещание и сегодня», – написал судья Робертс.

Трое судей — Кларенс Томас, Нил Горсач и Сэмюэль Алито — выступили против решения. Томас и Горсач указали, что Конституция и федеральное законодательство, по их мнению, не гарантируют гражданство детям лиц, не имеющих постоянного места жительства в США.

Трамп прокомментировал решение суда в соцсети Thruth Social.

«Да, мы проиграли по вопросу гражданства по праву рождения, но мы будем добиваться исправления этого через конгресс», — написал глава Белого дома.

Указ был подписан вскоре после возвращения Трампа в Белый дом и являлся частью его миграционной политики. Он предусматривал ограничение предоставления гражданства детям нелегальных мигрантов и временно пребывающих в стране иностранцев. Правозащитные организации предупреждали, что такая мера могла затронуть сотни тысяч детей и осложнить подтверждение гражданства для многих американцев.

По данным Национального центра статистики здравоохранения, с 2013 по 2024 год в США у иностранок ежегодно рождались в среднем 860 тыс. детей. В 2023 году в семьях нелегальных мигрантов родились до 250 тыс. детей — около 7% всех новорожденных.