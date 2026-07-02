Спасение фресок эпохи Возрождения: Ватикан начинает реставрацию Лоджии Рафаэля

В Ватикане объявили о старте одного из наиболее масштабных и амбициозных реставрационных проектов в истории музейного дела — восстановлении знаменитых Лоджий Рафаэля.

Команда, состоящая из более чем 20 высококвалифицированных специалистов, приступила к работам в 65-метровой галерее Апостольского дворца. Главная цель проекта, рассчитанного на пять лет, заключается в спасении уникального цикла фресок с сюжетами Ветхого и Нового Заветов и обеспечении их долгосрочной сохранности.

Решение о запуске масштабных работ последовало за успешным завершением двух пилотных этапов, которые проходили в период с 2019 по 2024 год. За это время эксперты протестировали современные технологии, которые теперь планируется применить ко всему циклу росписей. Необходимость реставрационного вмешательства вызвана тем, что в прошлые века для укрепления осыпающейся краски применялись клеевые составы. Со временем этот клей начал разрушать и провоцировать отслоение слоя краски.

Лоджии Рафаэля были созданы самим мастером и его учениками в 1517–1519 годах по заказу Папы Льва X. Пространство галереи разделено на 13 секций. Долгое время объект оставался открытым для климатических воздействий внешней среды. Первые защитные окна здесь установили только в начале XIX века под руководством скульптора Антонио Кановы, однако этого оказалось недостаточно для полной консервации. В связи с этим сейчас в галерее монтируют передовую систему остекления, которая позволит поддерживать стабильный микроклимат.

В процессе реставрации специалисты проведут бережную очистку росписей при помощи волоконных лазеров и укрепят красочный слой.

Проект строго опирается на принципы научной реставрации: все восполняемые фрагменты будут выполнены так, чтобы посетители музеев могли без труда отличить оригинальную живопись XVI века от поздних дополнений. Сейчас работы уже ведутся в четырех секциях галереи, со временем они охватят весь коридор.