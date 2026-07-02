Состоялся дебют нового поколения кроссовера BMW X5

BMW официально представила кроссовер X5 пятого поколения. Машина получила новый дизайн, обновленный интерьер и несколько вариантов силовых установок, включая полностью электрическую и водородную версии.

Компания сообщила, что модель выйдет с бензиновыми и дизельными турбодвигателями, часть которых дополнена 48-вольтовым стартер-генератором. Покупателям также предложат подключаемый гибрид, электрический iX5 и водородный iX5 Hydrogen с заявленным запасом хода до 750 километров.

Электрическая версия способна проехать до 845 километров без подзарядки, поддерживает 800-вольтовую систему быстрой зарядки и может использовать аккумулятор для питания внешних устройств.

Новый X5 выполнен в стилистике линейки Neue Klasse. Автомобиль получил переработанную переднюю часть. Здесь располагаются фары с Х-образными светодиодными лентами. Двойная решетка радиатора стала уже. Передний бампер теперь дополняется огромным воздухозаборником, который, возможно, будет доступен с мощными версиями BMW X5.

Дверные ручки у новинки утоплены в кузов: они выдвигаются с помощью компактных электроприводов при незначительном нажатии. BMW расширила палитру оттенков кузова и набор колесных дисков, добавив 23-дюймовые.

В салоне появились дисплей Panoramic iDrive, проекционный экран, отдельный сенсорный экран для пассажира и новое рулевое колесо. Для модели предусмотрены адаптивная подвеска, опциональное адаптивное шасси, система стабилизации крена и комплекс систем помощи водителю второго уровня автономности.

Продажи нового BMW X5 начнутся в ноябре. Электрическая и гибридная модификации выйдут на рынок в начале 2027 года.