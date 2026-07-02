На Солнце произошла вспышка класса X1.1, Землю ожидает магнитная буря

На Солнце зарегистрирована вспышка высшего класса X1.1, выброс плазмы от которой достигнет Земли 2–3 июля и вызовет сильную магнитную бурю. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ российской Академии наук, она станет самой мощной с марта 2026 года.

Ученые отмечают, что, несмотря на принадлежность к высшему классу, вспышка считается умеренной по силе: ее показатель лишь на 10% превышает нижнюю границу класса X. Источником события стала не крупнейшая активная область №4478, а соседний центр активности — выше области №4475.

«Группа пятен имеет меньшие размеры и, похоже, первой не справилась с гигантскими объемами энергии, которые генерируются сейчас напротив Земли в центре видимого солнечного диска. Главная область пока контролирует ситуацию в своих окрестностях», — сообщили в лаборатории.

По прогнозам специалистов, облако плазмы достигнет Земли в ночь со 2 на 3 июля — ориентировочно с 23:00 до 2:00 ночи. Ожидаются магнитные бури уровня G3. Согласно пятибалльной шкале геомагнитной активности, такие возмущения способны вызвать нарушения коротковолновой связи, работы навигационных систем и перебои напряжения в промышленных электросетях.