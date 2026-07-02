Массовое празднование победы сборной Мексики обернулось трагедией

Массовые гуляния по случаю триумфа сборной Мексики по футболу закончились давкой на улицах Мехико.

Футболисты национальной команды в матче 1/16 финала домашнего чемпионата мира обыграли сборную Эквадора со счетом 2:0. На улицы Мехико для чествования победы вышли более 1 миллиона человек, сообщает UnoTV. В результате возникшей давки погибли три человека.

По информации Reuters, инцидент произошел на площади у столичного памятника «Ангел независимости». Представители городского департамента здравоохранения сообщили, что медицинские бригады пытались реанимировать на месте 19-летнюю девушку и 44-летнего мужчину, однако им пришлось констатировать их смерть от удушья. Третьей жертвой стала 48-летняя женщина — ее успели доставить в больницу, но спасти жизнь пациентки врачи не смогли.

Мэр Мехико Клара Бругада выразила в социальной сети X соболезнования семьям погибших. Глава города обратилась к местным жителям с призывом «праздновать ответственно, с заботой и сочувствием».

Мексиканские футболисты впервые с 1986 года смогли одержать победу в матче плей-офф чемпионата мира. Следующим их соперником в 1/8 финала станет победитель пары ДР Конго — Англия.