Жара в Европе повлияла даже на рост Эйфелевой башни: она «выросла» на 10 см

Аномальная жара в Европе привела к тому, что Эйфелева башня в Париже увеличилась в высоту на 10 см. Как отмечает издание RTL, данные изменения незаметны для человеческого глаза и абсолютно безопасны для главного символа Франции.

Что влияет на высоту «железной леди»?

Знаменитую башню построили к Всемирной выставке 1889 года, и изначально её высота составляла ровно 300 метров. На сегодняшний день она увеличилась до 330 метров — это произошло благодаря нескольким радио- и телеантеннам, которые регулярно устанавливали на вершину башни на протяжении XX и XXI веков. Однако даже эта цифра не является постоянной, поскольку в зависимости от сезона и температуры конструкция меняет свои размеры на несколько сантиметров.

Причина таких изменений заключается в материале, из которого возведен объект. Инженеры использовали при строительстве луженое железо — металл, очищенный от избытка углерода, что позволило создать одновременно легкую и прочную конструкцию.

Инженер, архитектор и историк Бертран Лемуан объяснил этот процесс следующим образом:

«Луженое железо расширяется под действием тепла. Затем, когда температура падает, оно снова сжимается».

По словам эксперта, при колебаниях температуры от -10 °C до +40 °C башня способна «вырастать» примерно на 10 см, то есть прибавлять около двух сантиметров на каждые 10 градусов.

Следование за Солнцем и удар молнии

Помимо изменения высоты, Эйфелева башня слегка наклоняется в сторону из-за неравномерного дневного нагрева — она буквально следует за движением Солнца по небу.

Лемуан подробно описал это явление:

«Когда Солнце вращается, сначала нагревается восточная сторона, затем южная и, наконец, западная. Эти три грани расширяются больше, чем та, что находится на севере. Когда Солнце поворачивается, расширенная часть перемещается и возвращается в исходное положение в течение ночи».

Жара в последние дни оказалась не единственным природным испытанием для достопримечательности в последнее время. В воскресенье, 28 июня, очевидцы запечатлели на камеры момент, когда в шпиль башни ударила молния.