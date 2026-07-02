Дебютировала новая Toyota Corolla Cross в брутальном исполнении Z Adventure

В Японии состоялась презентация обновленного кроссовера Toyota Corolla Cross в специальном исполнении Z Adventure, приуроченном к 60-летнему юбилею модели. Автомобиль получил изменения, которые сделали его внешне более похожим на дорестайлинговую версию старшей модели RAV4.

Экстерьер новой Corolla Cross Z Adventure отличается оригинальной цветовой палитрой кузова, измененной решеткой радиатора и массивным, прочным передним бампером.

В салоне кроссовера применили новые материалы отделки: сиденья обшили комбинацией из ткани и искусственной кожи, подобранной в тон кузова. Элементы рулевого колеса и дверные ручки получили декоративные вставки из металла дымчато-серого цвета.

В процессе модернизации производитель расширил список систем безопасности и помощи водителю. Теперь автомобиль оснащается функциями:

автоматической парковки,

экстренной помощи водителю,

автоматическим переключением дальнего света,

системами распознавания пешеходов и мотоциклистов.

Фирменный адаптивный круиз-контроль теперь работает в связке с системой удержания автомобиля в полосе движения.

В техническом плане и по остальным параметрам кроссовер остался прежним. На внутреннем рынке дизайн Corolla Cross по-прежнему зависит от комплектации: например, покупателям доступна версия GR Sport с заниженной и более жесткой подвеской, а также спортивным бампером.

В качестве стандартной силовой установки для модели предлагается гибридная система на основе 1,8-литрового бензинового двигателя, работающего в паре с одним или двумя электромоторами.