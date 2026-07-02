В Туркменистане утверждена мера по производству урожая пшеницы в 2027 году

Президент Туркменистана подписал постановление «О производстве в Туркменистане богатого урожая пшеницы в 2027 году», сообщает TDH.

Документ принят в целях увеличения производства пшеницы и создания необходимых условий для работы дайханских объединений, арендаторов, землепользователей и собственников земель.

Согласно постановлению, Государственному объединению «Türkmengallaönümleri» совместно с хякимликами велаятов поручено провести сев пшеницы под урожай 2027 года на установленных площадях и обеспечить производство зерна в предусмотренных объемах. Работы должны осуществляться на основании договоров, заключенных с арендаторами земель, землепользователями и собственниками земель.