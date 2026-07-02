В Казахстане официально вступила в силу новая Конституция

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме 15 марта этого года. Основной закон от 30 августа 1995 года утратил силу. Одновременно прекращает свои полномочия и двухпалатный парламент, состоявший из мажилиса и сената.

Новая Конституция предусматривает введение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту — курултаю, который будет состоять из 145 депутатов, избираемых исключительно по партийным спискам. Также создается высший консультативный орган «Халык кенесі» (Народный совет), наделенный правом законодательной инициативы. Ассамблея народа Казахстана упраздняется.

Президент должен объявить выборы в курултай в течение месяца после вступления Конституции в силу, а провести их — в течение двух месяцев. Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщал, что голосование состоится в августе. Вице-президент должен быть назначен в течение двух месяцев после открытия первой сессии нового парламента с согласия курултая.

Первоначально реформа предусматривала только переход к однопалатному парламенту, однако впоследствии рабочая группа предложила масштабные изменения, что привело к принятию новой Конституции.

Поздравляя граждан со вступлением Основного закона в силу, президент Касым-Жомарт Токаев заявил:

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества».

День Конституции Казахстана теперь будет ежегодно отмечаться 15 марта вместо 30 августа.