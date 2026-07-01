Samsung и SK Group вложат в экономику Южной Кореи $3 трлн

Samsung Group объявила о планах инвестировать около 2 655 трлн вон (примерно 1,7 трлн долларов) в развитие производства полупроводников, робототехники и высокотехнологичных отраслей в Республике Корея.

Из этой суммы 2 030 трлн вон компания намерена направить на развитие кластера полупроводников, в том числе промышленных комплексов в Пхёнтхэке и Йонине. остальные 625 трлн вон планируется вложить в производство компонентов и материалов для полупроводников, робототехники и информационно-коммуникационных технологий в регионах Хонам, Чхунчхон и Йонам.

О планах было объявлено в рамках презентации правительственной программы «трех мегапроектов».

В мероприятии также принял участие председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, сообщивший об инвестициях в размере 2 100 трлн вон ($1,3 трлн). Из них 1 100 трлн ($713 млрд) вон предназначены для проектов в сфере полупроводников, а 1 000 трлн вон ($650 млрд) — для создания центров обработки данных.

По заявлению Samsung, инвестиции должны способствовать укреплению позиций Республики Корея как одного из мировых технологических лидеров.