Disney первой среди киностудий преодолела рубеж в $3 млрд сборов в 2026 году

Walt Disney Studios стала первой киностудией в 2026 году, чьи общемировые кассовые сборы превысили $3 млрд, сообщает издание Deadline. По данным источника, абсолютно все проекты компании в текущем году стартовали в кинопрокатных чартах с первой позиции.

Важным этапом для достижения этого финансового показателя стал релиз анимационного фильма «История игрушек 5» (режиссер Эндрю Стэнтон). В свои дебютные выходные мультфильм собрал в мире $312 млн, показав лучший старт 2026 года, а к настоящему моменту его касса превысила $367 млн.

Помимо этого, значительную часть доходов Disney в 2026 году обеспечили картины:

«Дьявол носит Prada 2» от 20th Century Studios — $677,6 млн;

«Прыгуны» от Pixar — $372 млн;

«Мандалорец и Грогу» — более $323 млн;

«На помощь!» от 20th Century Studios — $94 млн.

В общую сумму также вошли сборы от фильмов «Аватар: Пламя и пепел» и «Зверополис 2». Эти ленты вышли в прокат в конце 2025 года, но продолжали успешно демонстрироваться в кинотеатрах на протяжении нескольких месяцев 2026-го.

Как подчеркивает Deadline, за последнее десятилетие Disney девять раз становилась мировым лидером по объемам производства.

До конца текущего года студия планирует выпустить еще несколько крупных премьер: «Моана» (10 июля), «Созвездие Пса» (28 августа), «Билли и мир магии» (25 ноября) и «Мстители: Доктор Дум» (18 декабря).