Туркменские самбисты завоевали 16 медалей на чемпионате Азии и Океании

Сборная Туркменистана по самбо и боевому самбо завоевала в общей сложности 16 наград на чемпионате Азии и Океании. Соревнования прошли в Маниле, столице Филиппин.

На турнире состязались 343 спортсмена, представлявшие 19 стран.

Туркменским борцам удалось взять 4 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись военнослужащие Джасур Довранкулиев и Алихан Айдогдыев, представитель Национальной федерации боевых искусств Хусейн Бегенджов, а также учитель физической культуры одной из столичных школ Сапар Довлетов, ставший победителем в категории среди взрослых.

Серебряными призерами континентального первенства стали Сердар Шерипов, Аннамухаммет Аннамухаммедов, Муратгельди Мурадов, Хакберди Джумаев и Бабамурат Байрамов. Вместе с ними серебро в копилку сборной принесли студенты физкультурного вуза Иса Гелдиев и Алланазар Оразмухаммедов.

Бронзовые медали завоевали военнослужащие Ильшат Довранов, Аймухаммет Гатыев и Мухамметмырат Бабеков, а также студенты спортивного института Мердан Муратгельдиев и Пермангелди Дурдыев.