Президент Южной Кореи распорядился расследовать провал сборной на ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил Министерству культуры, спорта и туризма расследовать причины неудачного выступления национальной сборной на проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу.

«Я как бывший почетный директор профессиональной футбольной команды и эмоциональный болельщик сборной чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата… Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира принес большое разочарование гражданам, и является, по всей видимости, следствием ошибок в управлении и кадровой политике»,— обосновал решение глава государства в соцсети Х.

Он также обвинил руководство футбола страны в непотизме и некомпетентности.

Главный тренер, в прошлом игрок сборной, Хон Мюн Бо подал в отставку 28 июня, на следующий день после вылета команды с турнира. Он возглавил сборную в июле 2024 года, а его контракт был рассчитан до Кубка Азии 2027 года. Ранее специалист уже руководил национальной командой на чемпионате мира 2014 года, где она также не смогла пробиться в плей-офф.

Как отмечает агентство Yonhap, назначение Хон Мюн Бо сопровождалось критикой из-за непрозрачности кадровых решений Корейской футбольной ассоциации. После проверки Министерство культуры, спорта и туризма потребовало применить дисциплинарные меры к президенту ассоциации Чон Мон Гю и ряду других руководителей.

На чемпионате мира Южная Корея заняла третье место в группе A, набрав три очка после одной победы и двух поражений.

Вылет команды вызвал широкий общественный резонанс: местные телеканалы начали «блюрить» лицо бывшего главного тренера на экранах (обычно подобный визуальный эффект в стране применяют только для преступников), а в некоторых заведениях появились таблички с надписью «Хон Мён Бо вход запрещён».