Около 5 тыс. человек в Стамбуле станцевали хорон и вошли в Книгу рекордов Гиннесса
В Стамбуле около пяти тысяч человек одновременно исполнили традиционный турецкий танец хорон и установили мировой рекорд. Об этом сообщает TRT Haber.
В массовом выступлении приняли участие тысячи жителей и гостей города. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение после завершения танца.
Хорон — один из самых известных народных танцев Турции, распространенный в черноморском регионе страны. Его исполняют в кругу или в линии под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Танец отличается быстрым ритмом и синхронностью движений участников.
По словам организаторов, мероприятие было направлено на популяризацию национальных традиций и культурного наследия Турции.