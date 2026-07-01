Около 5 тыс. человек в Стамбуле станцевали хорон и вошли в Книгу рекордов Гиннесса

В Стамбуле около пяти тысяч человек одновременно исполнили традиционный турецкий танец хорон и установили мировой рекорд. Об этом сообщает TRT Haber.

В массовом выступлении приняли участие тысячи жителей и гостей города. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение после завершения танца.

Хорон — один из самых известных народных танцев Турции, распространенный в черноморском регионе страны. Его исполняют в кругу или в линии под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Танец отличается быстрым ритмом и синхронностью движений участников.

По словам организаторов, мероприятие было направлено на популяризацию национальных традиций и культурного наследия Турции.