Мередов встретился с завершающим свою миссию постоянным координатором ООН

30 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, который завершает свою миссию в стране. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана с системой ООН и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в реализации целей устойчивого развития.

Глава туркменской дипломатии отметил вклад Шлапаченко в укрепление партнёрства между Туркменистаном и системой ООН, а также в реализацию совместных социально-экономических программ и проектов. Министр пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и выразил уверенность, что его работа и впредь будет способствовать развитию международного сотрудничества.

В ходе встречи было подчёркнуто, что Туркменистан рассматривает ООН как одного из ключевых международных партнёров в вопросах мира, безопасности и устойчивого развития.

В завершение Дмитрий Шлапаченко поблагодарил руководство Туркменистана за поддержку и содействие, оказанные ему в период работы в стране.