Кыргызстан официально перешёл на 12-летнее школьное образование

Правительство Кыргызстана утвердило переход общеобразовательных школ на 12-летнюю систему обучения. Соответствующие изменения внесли в нормативно-правовые акты.

Согласно новым правилам, первый уровень общего образования составит шесть лет, второй — три года, третий — ещё три года. Таким образом, полный цикл школьного обучения продлится 12 лет.

Продолжительность учебного года установлена не менее 34 учебных недель. Для первоклассников предусмотрено 32 недели обучения, для второклассников — 33 недели. Общая продолжительность каникул составит не менее 30 дней, летних — не менее 14 недель.

Как отмечается, изменения направлены на установление оптимальной продолжительности учебного года и более рациональное распределение учебной нагрузки.

Постановление вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.