Известный тренер из Туркменистана раскритиковал тактику Фабио Каннаваро на ЧМ

Известный футбольный тренер, уроженец Туркменистана Валерий Непомнящий раскритиковал игровую тактику главного наставника сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По мнению опытного специалиста, итальянскому тренеру не удалось полностью раскрыть потенциал футболистов узбекской сборной на чемпионате мира.

«Может быть, мне не совсем корректно об этом говорить, но я считаю, что командой должен был руководить Тимур Кападзе (тренер, который вывел команду на чемпионат мира через отборочные матчи). Мне кажется, что Каннаваро не смог верно оценить уровень футболистов и определиться с правильной тактикой на матчи. Ему следовало бы использовать лучшие качества игроков, а не подбирать их под свою идею. А Кападзе, который работал с ними длительное время, лучше знает их возможности. В первом матче команда была несколько зажата и играла слишком осторожно, а во втором, наоборот, действовала очень авантюрно», – сказал Непомнящий.

«В третьей игре что-то наладилось, но, правда, и соперник был не очень сильный. Я раздосадован, потому что считал – сборная Узбекистана должна была с третьего места выходить в следующую стадию. Но не получилось. Игроки, которых мы знаем, проявили себя достаточно ярко. Но имея такой состав, конечно, надо было играть от обороны и ловить моменты, когда можно было бы убежать в контратаку. И ведь есть игроки, которые могли бы использовать эти шансы. А пытаться играть на равных с Португалией или Колумбией было совсем неправильно», – добавил специалист.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Непомнящий развил свою мысль: «Каннаваро не успел изучить способности футболистов за такой короткий промежуток времени. Он брал модные схемы и тактики, с которыми игроки не справлялись».

Он добавил, что тем не менее, «сборная Узбекистана сделала большой прорыв. Их узнал весь мир через футбол. Вели себя достойно. Они сделали максимум, что могли».

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года, сменив на этой должности Тимура Кападзе. Под его руководством команда впервые в своей истории приняла участие в финальной части чемпионата мира, однако завершила выступление на последнем месте в группе К, потерпев три поражения. В первом туре команда уступила Колумбии (1:3) — в этой встрече Аббосбек Файзуллаев забил первый в истории Узбекистана гол на чемпионатах мира. Во второй встрече узбекистанцы проиграли Португалии со счетом 0:5. В заключительном матче группового этапа команда уступила ДР Конго со счетом 1:3.

Валерий Непомнящий родился в 1943 году. Свою игровую карьеру он начал в 1961 году в ашхабадском клубе «СКИФ», позднее выступал за самаркандский «Спартак» и ашхабадский «Локомотив». К тренерской деятельности приступил в 1979 году в клубе «Копетдаг» (ранее «Колхозчи»). В течение карьеры возглавлял такие известные команды, как турецкие «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», узбекистанский «Пахтакор», а также работал главным тренером национальных сборных Камеруна и Узбекистана.