В МИД Туркменистана обсудили сотрудничество с ООН и Австрией

30 июня в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся ряд встреч, посвящённых развитию сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и Австрией.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с руководителем Австрийско-туркменского общества Недой Бергер. Стороны подчеркнули значение деятельности общества для развития культурного диалога, взаимопонимания и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отмечена роль совместных культурных инициатив, в том числе Венского бала, в укреплении дружественных связей между народами Туркменистана и Австрии.

В тот же день Мяхри Бяшимова провела встречу с региональным советником по вопросам Универсального периодического обзора Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Павло Бяликом.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Туркменистана с УВКПЧ ООН и взаимодействие в рамках механизма Универсального периодического обзора. Было отмечено, что Туркменистан рассматривает этот механизм как эффективный международный инструмент совершенствования государственной политики в области прав человека.

Участники встречи подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, обмене опытом, экспертной поддержке и реализации совместных инициатив в рамках взаимодействия с ООН.