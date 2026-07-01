Безумный день на ЧМ-2026: Бразильский камбэк на 96-й, Германия и Нидерланды покидают турнир

Очередные матчи 1/16 финала чемпионата мира по футболу подарили болельщикам по-настоящему захватывающие моменты, и, главное, неожиданные результаты с драмами до последних секунд и с крахом европейских грандов.

Бразилия — Япония — 2:1. Роковая концовка для японцев

Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (штат Техас, США) завершилась волевой победой сборной Бразилии.

На 29-й минуте Данило сделал передачу с правого фланга в центр, однако японец Кайсю Сано опередил бразильцев, протащил мяч и прямо у подступов к штрафной площади пробил в нижний правый угол ворот Алисона Бекера – 0:1. Первая половина встречи осталась за сборной Японии.

На 52-й минуте у ворот японцев возник опаснейший момент: после очередного навеса Данило Бруно Гимарайнш выиграл верховую борьбу и пробил по воротам, но голкипер Дзион Судзуки сумел отвести угрозу. Еще через минуту еще одну верховую борьбу выиграл Каземиро, и защитник японцев Томиясу снял мяч прямо с линии ворот. Спустя три минуты бразильцы все-таки отыгрались: на этот раз Каземиро замкнул головой подачу Габриэла с левого фланга и с близкого расстояния сравнял счет — 1:1.

Почти сразу после возобновления игры Винисиус Жуниор чуть не вывел бразильцев вперед, но мяч коснулся в кончики пальцев вратаря и угодил в штангу.

Развязка наступила на 96-й минуте (90+6). Бруно Гимарайнш воспользовался медлительностью японского игрока на линии штрафной, перехватил мяч и отдал передачу налево на вышедшего на замену Габриэла Мартинелли. Тот корпусом оттеснил защитника, принял мяч и точно пробил в дальний угол — мяч от штанги отскочил в сетку ворот.

Вырвав победу на последних секундах, Бразилия вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Германия — Парагвай — 1:1 (серия пенальти — 3:4). Лучшее нападение – это оборона

Основное время матча между Германией и Парагваем, проходившего на стадионе «Жиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США), завершилось вничью.

Парагвайцы открыли счет на 42-й минуте, когда Хулио Энсисо в районе 11-метровой отметки точно переправил в ворота мяч после навеса Матиаса Галарса.

Германия отыгралась на 54-й минуте: Флориан Вирц с левого фланга исполнил подачу в штрафную, а Кай Хаверц выпрыгнул и в борьбе с защитником затылком подрезал мяч в дальний угол ворот.

На 102-й минуте дополнительного времени Джонатан Та забил гол головой, однако главный арбитр после консультации с VAR отменил взятие ворот. В целом Парагвай продемонстрировал образцовую игру в защите: немцы нанесли 21 удар по воротам, но лишь один из них оказался результативным.

В серии пенальти сильнее оказался Парагвай – 4:3. Парагвайский вратарь отразил первый удар Кая Хаверца, а также справился с ударом Ника Вольтемаде, который пробивал с паузой. В составе Парагвая свою попытку не реализовал Антонио Санабрия (пробил мимо ворот), остальные же удары были точны.

Таким образом Парагвай вышел в следующую стадию, где встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Нидерланды — Марокко — 1:1 (серия пенальти — 2:3). Проклятие непобедимых [с игры] нидерландцев

Основное и дополнительное время матча на стадионе «BBVA» в мексиканском городе Гуадалупе завершилось со счетом 1:1.

Нидерланды вышли вперед на 72-й минуте благодаря голу Коди Гакпо, которому в падении с трудом ассистировал Крисенсио Саммервилл.

Марокканцы спасли матч на 91-й минуте (90+1) — Исса Диоп головой замкнул передачу Шемсдина Тальби.

В серии послематчевых пенальти было много брака, но у марокканцев их было меньше — 3:2. Первым у Марокко промахнулся Эль-Айнауи, пробивший в верхнюю перекладину. Сразу после этого нидерландец Джастин Клюйверт попал в левую штангу. Кинтен Тимбер пробил мимо ворот с левой стороны, не задев даже штангу. Звезда марокканцев Ашраф Хакими также упустил свой шанс, пробив в штангу. Напоследок вратарь Марокко Яссин Буну отразил удар Саммервилла. Остальные удары были реализованы.

Марокко выходит в 1/8 финала и 4 июля сыграет против Канады.

Отметим также необычный рекорд сборной Нидерландов – она стала первой сборной в истории футбола, которая три раза подряд вылетела с ЧМ, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча. За последние 12 лет «оранжевые» ни разу не проиграли на мундиале в основное или дополнительное время – ни на групповом этапе, ни в плей-офф. Все поражения была зафиксированы только после серии пенальти: на ЧМ-2014 в полуфинале от сборной Аргентины (0:0, 2:4 пен.), и на ЧМ-2022 также от сборной Аргентины, но в 1/4 финала турнира (2:2, 3:4 пен.).

Расписание ближайших матчей: