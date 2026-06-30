GTA VI собрала более $3 млрд ещё до релиза и уже окупила свой бюджет

Сообщается, что первая волна предзаказов была полностью оформлена в течение часа после старта продаж. Стандартное издание предлагается за 80 долларов, расширенная версия с дополнительным внутриигровым контентом — за 100 долларов.

По различным оценкам, бюджет разработки проекта составляет от 1 до 2 млрд долларов, что делает игру одной из самых дорогостоящих в истории индустрии.

События GTA VI разворачиваются в Вайс-Сити. Главными героями станут Джейсон и Люсия. Разработчики также анонсировали большой открытый мир, внутриигровую социальную сеть, множество случайных событий и интерактивных локаций.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Это первая новая часть серии за 13 лет после выхода Grand Theft Auto V в сентябре 2013 года.

После появления русскоязычной версии официального сайта игры пользователи предположили, что проект получит поддержку русского языка. При этом, основываясь на опыте Red Dead Redemption 2, часть игроков считает, что перевод может ограничиться субтитрами.