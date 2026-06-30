FT: Аргентина начнет выдавать «золотые паспорта» за полмиллиона долларов

По данным источников газеты, для получения аргентинского паспорта инвесторам нужно будет сделать безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов либо приобрести государственные облигации на сумму в 1 миллион долларов. При этом собеседники издания подчеркнули, что данные условия еще могут быть скорректированы.

Министерство экономики Аргентины, которое отвечает за программу, отказалось от комментариев.

С помощью программы «золотых паспортов» руководство страны рассчитывает привлечь средства, которые помогут Аргентине в ближайшие годы погасить десятки миллиардов долларов государственных задолженностей.

Если данная инициатива будет официально утверждена, Аргентина войдет в число крупнейших государств мира, предлагающих гражданство за инвестиции.

Главным преимуществом аргентинского паспорта является то, что он открывает возможность безвизового въезда почти в 170 стран. Это самый высокий показатель среди паспортов, которых можно приобрести за инвестиции.