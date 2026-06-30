Ford с начала года отозвал более 11 миллионов автомобилей в США

По подсчетам издания, компании предстоит отремонтировать 11 271 100 машин. Это позволяет Ford вновь претендовать на первое место среди автопроизводителей по количеству отозванных автомобилей на американском рынке.

Крупнейшая сервисная кампания года затронула 4,38 млн автомобилей различных моделей. В феврале компания сообщила, что из-за программной ошибки на них может не работать светотехника буксируемого прицепа.

По данным Motor1, в 2025 году Ford установил рекорд США по числу отзывных кампаний. Тогда было объявлено 153 отзыва, охвативших почти 13 млн автомобилей.

В июне компания также сообщила об изменении подхода к контролю качества двигателей. Если ранее разборка и проверка силовых агрегатов проводилась раз в три месяца, то теперь такие процедуры будут выполняться ежедневно перед установкой двигателей на серийные автомобили.