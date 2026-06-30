Прогноз погоды в Туркменистане: будет жара до +40°С, но с дождями

Ахалский велаят: Переменная облачность, в первой половине недели ожидаются дожди. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, скорость 9–14 м/с, с порывами до 12–17 м/с.

Температура ночью от +18…+23°С до +22…+27°С, днём от +29…+34°С до +34…+39°С.

Балканский велаят: Переменная облачность, в середине недели дожди. Ветер северо-западный, скорость 9–14 м/с, с порывами до 12–17 м/с.

Температура ночью от +17…+22°С до +21…+26°С, днём +32…+37°С, в прибрежных районах +28…+33°С.

Дашогузский велаят: Переменная облачность, в середине недели дожди. Ветер северо-западный, скорость 8–13 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Температура ночью от +16…+21°С до +20…+25°С, днём от +27…+32°С до +32…+37°С.

Лебапский велаят: Переменная облачность, в первой половине недели дожди. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, скорость 8–13 м/с, с порывами до 12–17 м/с.

Температура ночью от +17…+22°С до +21…+26°С, днём от +29…+34°С до +35…+40°С.

Марыйский велаят: Переменная облачность, в первой половине недели местами небольшой дождь. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, скорость 8–13 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Температура ночью от +18…+23°С до +21…+26°С, днём от +30…+35°С до +34…+39°С.

Ашхабад: Переменная облачность, в первой половине недели дожди. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, скорость 10–13 м/с, с порывами до 14–16 м/с.

Температура ночью от +21…+23°С до +24…+26°С, днём от +30…+32°С до +36…+38°С.