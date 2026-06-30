Пловчиха Гретчен Уолш обновила мировой рекорд установленный 9 дней назад

Спортсменка превзошла достижение своей соотечественницы и партнерши по тренировкам Кейт Дуглас, которая 19 июня преодолела дистанцию за 23,59 секунды. Таким образом, предыдущий мировой рекорд продержался всего девять дней.

До этого рекорд принадлежал шведской пловчихе Саре Шёстрём и сохранялся почти три года.

Гретчен Уолш является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже в комбинированных эстафетах и четырехкратной чемпионкой мира. Ей также принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем (54,33 секунды).