На торгах ГТСБТ за неделю заключили сделки более чем на $58,5 млн

Представители деловых кругов Афганистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Украины и Узбекистана приобрели за иностранную валюту сжиженный газ производства ГК «Türkmennebit», а также автобензин марки ECO-93, произведенный ГК «Türkmenhimiýa».

Кроме того, зарубежным покупателям были реализованы хлопчатобумажная пряжа, хлопок-волокно, хлопковое волокно и очищенное (рафинированное) хлопковое масло. Эти товары закупили компании из Турции, ОАЭ и Швейцарии.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели приобрели суровую ткань на общую сумму 885 тыс. манатов.