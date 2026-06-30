Майса Пардаева впервые в карьере выиграла этап Гран-при по дзюдо в Циндао

Для Пардаевой, которая ранее уже завоевывала бронзу на турнире Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия) и представляла национальную сборную Туркменистана на Олимпийских играх 2024 года в Париже, этот турнир стал звездным часом в карьере.

Путь к финалу и решающий поединок

В полуфинале Майса остановила победную серию японской дзюдоистки Момо Тамаоки, выбив себе путевку в главный поединок.

В финале она встретилась с представительницей Франции Мартой Фаваз, которая до этого провела блестящие тактические встречи (включая победу над россиянкой Ириной Зуевой). Решающая схватка между туркменкой и француженкой оказалась невероятно напряженной.

В основное время ни одна из финалисток не смогла провести результативное действие, и поединок перешел в стадию «золотого счета» (до первого технического действия). В начале дополнительного времени Пардаева получила предупреждение (штраф), что до предела накалило обстановку.

Вскоре после этого Фаваз попыталась провести бросок ути-мата, но потеряла контроль над позицией. Майса отреагировала молниеносно: она провела идеально выверенный контрбросок ура-нагэ на оценку «иппон» (чистая победа) и завоевала золотую медаль.

«Занять первое место в дзюдо всегда было моей самой большой мечтой, — поделилась она эмоциями после победы. — Это моя самая первая золотая медаль на международной арене, и я невероятно ей горжусь. Этот крупный успех на международных соревнованиях лишь подогрел мое желание и мотивацию выступать на Олимпийских играх. Моя следующая цель — выиграть золотую медаль на 34-х Олимпийских играх».

До этого Пардаева завоевывала золото на Континентальном Кубке Европы в Варшаве (Warsaw European Open 2024), а также владела титулами чемпионки Кубка Азии среди юниоров (в 2022 и 2023 годах), серебряного призера Кубка Европы среди юниоров в Сараево (2023), а также бронзового призера Азиатских игр в Ханчжоу (2023).

Судьба бронзовых медалей в Циндао в этой весовой категории решилась в двух поединках. Уступившая Майсе японка Момо Тамаоки не оставила шансов Оюунчимэг Оюунгэрэл из Монголии, заставив ее сдаться после болевого приема (кансэцу-вадза). Россиянка Ирина Зуева в упорной борьбе одолела бельгийку Мину Либер, заработав решающую оценку «юко» с помощью подсечки (аси-вадза).

Результаты сборной и олимпийская квалификация

Турнир в Циндао имеет важное значение для мирового дзюдо, так как является вторым этапом квалификационного отбора к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Туркменистан на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов. Помимо триумфального золота Майсы Пардаевой, лучший результат в национальной сборной показал Баймырат Маджанов. Выступая в весовой категории до 100 кг, он занял 7-е место.