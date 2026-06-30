Канада первой вышла на 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу на 92-й минуте

Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пинейру.

​Игра с первых минут выдалась напряженной и изобиловала единоборствами. Футболисты обеих команд действовали достаточно жестко: уже в первом тайме зрители увидели серию умышленных грубых фолов, включая задержки руками сорвавшихся в атаку соперников и удары по ногам сзади.

​Самый опасный момент первой половины встречи возник на 44-й минуте у ворот сборной ЮАР. После передачи Стефена Эуштакиу в штрафную площадь Бомбито пробил головой. Голкипер южноафриканцев Ронвен Уильямс уже покинул створ ворот, однако команду спас защитник Модиба, который совершил маленькое «чудо» и выбил мяч прямо с линии ворот. Сразу после этого Уильямс уже сам парировал опасный удар.

​Во втором тайме, на 65-й минуте, Сигур разрезающей передачей из центрального круга запустил по левому краю Олувасейи. Тот ворвался в штрафную, но с близкой дистанции не переиграл Уильямса. Однако мяч рикошетом от Ронвена всё равно полетел в ворота, где уже был готов добивать канадец Джонатан Дэвид, но его в невероятном прыжке опередил Мбекезели Мбокази и просто спас команду.

​Развязка матча наступила на 92-й минуте (90+2). После навеса Шаффелбурга с левого фланга в штрафную площадь защитник ЮАР Име Окон попытался головой выбить мяч в сторону. Однако снаряд приземлился прямо в ноги Эуштакиу. Полузащитник Канады в пару касаний подработал мяч и мощным красивым ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол ворот.

​Благодаря этой победе сборная Канады выходит в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко. Этот матч состоится 30 июня в 06:00.