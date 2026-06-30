Битва тактик и эмоции: анонс ближайших (и очень интригующих) встреч 1/16 финала ЧМ

Бразилия – Япония: бразильский натиск или японская дисциплина

Этот матч можно охарактеризовать как противостояние атакующей бразильской сборной и японских мастеров контратак. «Синие самураи» любят наказывать соперников за излишнюю открытость.

Вокруг игры уже ведутся активные обсуждения. В частности, японский нападающий Кенто Сиогай (выступающий за немецкий «Вольфсбург») заявил, что Бразилия сейчас уже не так сильна, как прежде, и это вызвало волну ответных дискуссий.

Главный вопрос, который волнует любителей зрелищного футбола — выйдет ли на поле Неймар. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти высказался об этом довольно расплывчато: «На этот раз он отыграет больше 15 минут…»

Напомним, что в прошлом матче против Гаити нападающий вышел на замену на 76-й минуте.

Ответы на все вопросы болельщики узнают уже этой ночью. Стартовый свисток в противостоянии Бразилии и Японии прозвучит 29 июня в 22:00.

Германия – Парагвай: немецкая машина против южноамериканских страстей

Если вы сегодня спросите у футбольных фанатов, в чем главная разница между Эквадором и Кот-д’Ивуаром, то наверняка услышите ироничный ответ: «Один из них обыграл Германию 2:1, а второй — проиграл ей 1:2!» Конечно, для болельщиков это лишь повод для шуток, но немецкой сборной сейчас явно не до смеха — им предстоит встреча с Парагваем, командой, которая косвенно поспособствовала вылету из турнира звездной сборной Турции.

Этот матч станет противостоянием одной из самых результативных (у Германии – 10 голов) и самой мало забивающей (у Парагвая – 2) команд среди оставшихся участников турнира. Оба коллектива известны тем, что неохотно меняют свою тактику под соперника.

Эксперты прогнозируют, что в этой игре будет забито мало мячей.

Матч Германия – Парагвай начнется посреди ночи — 30 июня в 01:30.

Нидерланды – Марокко: самый непредсказуемый матч тура?

Если опираться на официальный рейтинг сборных ФИФА, этот поединок должен стать самым интригующим в 1/16 финала ЧМ-2026. Команды находятся очень близко друг к другу: Нидерланды занимают 7-е место, а Марокко — 12-е.

Главная интрига встречи — смогут ли красивые атаки и поразительные передачи голландцев взломать оборону соперника.

Стоит отметить, что на групповом этапе Нидерланды забили 10 мячей, что в два раза превышает показатель марокканцев (5 голов), поэтому аналитики ждут от европейской сборной результативной игры.

Игра начнется 30 июня в 06:00.