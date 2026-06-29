Toyota готовит рестайлинг трех моделей семейства Crown

Наиболее заметные изменения ожидают Crown Crossover, выпускаемый с 2022 года. Модель получит новые двухцветные варианты окраски кузова, глянцевые черные элементы вместо неокрашенного пластика, а версия RS — красные тормозные суппорты.

По предварительной информации, компания также модернизирует гибридную силовую установку, увеличив мощность электромотора, а подрулевые лепестки переключения передач теперь войдут в базовое оснащение.

Для Crown Sport, представленного в 2023 году, ожидается новая комплектация PHEV Z, которая займет место между стандартными гибридными версиями и флагманской PHEV RS. Также возможны новые варианты отделки салона и декоративные элементы.

Седан Crown получит обновленный перечень комплектаций. Базовой версией, как ожидается, станет гибридная модификация HEV G.

Общим нововведением для всех трех моделей станет цифровой ключ, который войдет в стандартное оснащение, а также обновленный дизайн штатного брелока.

По информации японских дилеров, прием заказов может начаться в конце июля или начале августа.