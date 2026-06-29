Ryanair разрешила родителям бесплатно сидеть рядом с детьми: да, раньше было платно

Согласно новым правилам, бесплатная рассадка будет предоставляться в хвостовой части самолета, тогда как места в передних рядах по-прежнему останутся доступными за дополнительную плату.

11 июня CMA начало расследование в отношении авиакомпании из-за взимания платы за возможность сидеть рядом со своим ребенком.

Ранее в Ryanair действовало правило: если вы летите с ребенком от 2 до 11 лет, один взрослый был обязан платить за выбор места (около £8). Только после этой платной брони система выделяла до четырех бесплатных детских мест рядом. Если родитель отказывался платить, система могла намеренно распределить семью в разные концы самолета, нарушая логику безопасности.

У большинства крупных авиакомпаний такая практика отсутствовала, и Ryanair долгое время оставалась исключением среди европейских перевозчиков. У многих лоукостеров система распределения мест изначально настроена так, чтобы автоматически и бесплатно объединять детей с родителями, если в самолете есть свободные кресла рядом.

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что компания «неохотно подстраивается под отраслевой стандарт», поскольку считает прежнюю политику соответствующей законодательству. По его словам, ранее семьи заранее знали, где будут сидеть, тогда как теперь распределение бесплатных мест станет известно только после завершения регистрации.

Как сообщает BBC, несмотря на изменение политики, британский регулятор продолжит расследование и проверит, соответствует ли новый порядок требованиям законодательства.