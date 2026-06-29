Mercedes-Benz отложит выплату премий сотрудникам и хочет увеличить рабочую неделю

Ранее выплата бонусов была согласована с профсоюзом. Премия в размере 18% месячной заработной платы должна была быть перечислена в июле примерно 90 тысячам сотрудников. Однако компания в одностороннем порядке перенесла выплаты на следующий год.

Руководство также изучает возможность увеличения рабочей недели с 35 до 40 часов без дополнительной оплаты за дополнительные часы.

Представители профсоюза раскритиковали эти решения. В компании объясняют меры сложной финансовой ситуацией. По итогам прошлого года прибыль подразделения Mercedes-Benz Cars до вычета процентов и налогов сократилась с 8,7 млрд до 4,8 млрд евро, а общая прибыль концерна — с 13,7 млрд до 8,2 млрд евро.

Напомним, ранее на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских автопроизводителей BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis договорились о совместной разработке общей операционной системы для автомобилей.