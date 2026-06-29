BoxingScene: Усик проведёт следующий бой с Деонтеем Уайлдером

BoxingScene: Усик проведёт следующий бой с Деонтеем Уайлдером
Следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика может стать экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Об этом сообщило издание BoxingScene со ссылкой на слова промоутера Эдди Хирна.

«Желание Александра Усика победить всех крупных тяжеловесов своей эпохи побудило его провести следующий поединок с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером», заявил промоутер. Он добавил, что соглашение о проведении поединка уже достигнуто.

Заявление прозвучало после того, как Усик отказался от чемпионских поясов WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе. После этого обладатель временного титула WBC Агит Кабайел был автоматически признан новым чемпионом мира по версии организации.

Примечательно, что 1 июня президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман заявлял, что следующим соперником Усика должен стать именно Кабайел. Этот 33-летний немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году, и как и Усик, остается непобежденным. На его счету 27 побед, 19 из которых одержаны нокаутом. Под его натиском не выдержали такие именитые боксеры, как Дерек Чисора, Арсланбек Махмудов, Фрэнк Санчес и Чжан Чжилэй.