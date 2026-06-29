BoxingScene: Усик проведёт следующий бой с Деонтеем Уайлдером

«Желание Александра Усика победить всех крупных тяжеловесов своей эпохи побудило его провести следующий поединок с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером», заявил промоутер. Он добавил, что соглашение о проведении поединка уже достигнуто.

Заявление прозвучало после того, как Усик отказался от чемпионских поясов WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе. После этого обладатель временного титула WBC Агит Кабайел был автоматически признан новым чемпионом мира по версии организации.

Примечательно, что 1 июня президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман заявлял, что следующим соперником Усика должен стать именно Кабайел. Этот 33-летний немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году, и как и Усик, остается непобежденным. На его счету 27 побед, 19 из которых одержаны нокаутом. Под его натиском не выдержали такие именитые боксеры, как Дерек Чисора, Арсланбек Махмудов, Фрэнк Санчес и Чжан Чжилэй.