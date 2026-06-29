За 16 дней Инфантино совершил 27 авиаперелётов и посетил 24 матча ЧМ

Такое частое появление функционера на трибунах разных стадионов даже вызвало в сети шутки и подозрения о том, что у Инфантино может быть двойник.

По данным издания, в отдельные дни глава ФИФА выполнял до трёх перелётов. Самым продолжительным стал рейс из Ванкувера в Майами протяжённостью 4 507 километров, самым коротким — перелёт из Филадельфии в Нью-Джерси длиной 148 километров.

Климатологи также оценили экологические последствия этих поездок. По их расчётам, объём выбросов углекислого газа, связанный с перелётами президента ФИФА за две недели, сопоставим с годовым воздействием на климат, которое в среднем оказывает 78 человек.