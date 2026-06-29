Жители Сеула старше 70 лет смогут ездить на автобусах бесплатно

Согласно документу, городские власти смогут полностью или частично компенсировать стоимость автобусных поездок для пожилых граждан. Право на льготу будет предоставляться с 70 лет.

Для снижения нагрузки на бюджет предлагается ограничить количество бесплатных поездок до 14 в месяц на одного человека. По предварительным оценкам городской администрации, реализация программы потребует около 52,5 млрд вон (примерно $34 млн) ежегодно.

Инициатива была одним из предвыборных обещаний мэра Сеула О Сехуна. В июле власти города планируют провести общественные слушания с участием пожилых жителей, транспортных экспертов и представителей общественности, чтобы обсудить детали реализации программы.

Ожидается, что новая мера повысит транспортную доступность для пожилых жителей, проживающих вдали от станций метро.