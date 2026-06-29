«Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!»: Трамп показал паспорт США со своим портретом

На внутренней стороне обложки размещено изображение Трампа в полный рост на фоне текста Декларации независимости 1776 года. Президент изображен опирающимся на знаменитый письменный стол Resolute в Овальном кабинете. Основой послужил черно-белый снимок, сделанный фотографом Дэниелом Тороком и размещенный недавно в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Под портретом в паспорте находится личная подпись Трампа, выполненная золотым тиснением.

На противоположной странице напечатана репродукция известной картины Джона Трамбулла «Декларация независимости». Внизу надпись «Соединённые Штаты Америки 250».

Внешний вид самой обложки тоже претерпел изменения: надпись «United States of America» стала крупнее и теперь выполнена золотым шрифтом, а слово «Passport» сместилось вниз.

«Новый паспорт США, на котором написано: „Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!“» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя новый дизайн.

Представитель Государственного департамента Томми Пиготт подтвердил, что ведомство ведет подготовку к выпуску лимитированной серии специально оформленных паспортов в рамках праздничной программы «America250». О планах выпустить ограниченную серию паспортов с изображением президента в честь юбилея независимости Госдепартамент объявлял еще в конце апреля.

Оформить юбилейный документ сможет любой гражданин США после старта программы летом 2026 года. Однако количество паспортов будет ограничено, а получить их можно будет исключительно в паспортном агентстве в Вашингтоне.