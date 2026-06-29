В Ашхабаде десять студентов и школьников получили «Стипендию Посла Китая»

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Туркменистане Цзи Шуминь. Он поздравил лауреатов и отметил, что интерес туркменской молодежи к китайскому языку и культуре способствует развитию двустороннего сотрудничества в сфере образования.

«Перед нами действительно очень талантливые студенты и школьники, которые уже на протяжении долгого времени с большим усердием изучают китайский язык. Их интерес к Китаю, к его языку и культуре не может не радовать», – сказал глава дипмиссии.

По словам дипломата, в университетах Китая сегодня обучаются более 10 тысяч граждан Туркменистана, а в Туркменистане постепенно увеличивается число китайских студентов. Он подчеркнул, что академический обмен отражает высокий уровень доверия между двумя странами и создает возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.

Посол также отметил, что развитию образовательных связей способствует взаимодействие на высшем государственном уровне. В частности, он напомнил о состоявшемся в марте визите председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китай, в ходе которого с председателем КНР Си Цзиньпином были достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства.

Цзи Шуминь поблагодарил Министерство иностранных дел и Министерство образования Туркменистана за поддержку совместных образовательных проектов, а также выразил признательность педагогам за их работу.

В завершение церемонии он пожелал лауреатам успехов в учебе и дальнейших достижений.