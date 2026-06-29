В Австралии рухнул рынок жилья: их стоимость сократилась на $128 млрд за квартал

В Австралии рухнул рынок жилья: их стоимость сократилась на $128 млрд за квартал
В Австралии рухнул рынок жилья: их стоимость сократилась на $128 млрд за квартал - img 2
Снижение цен на недвижимость в Австралии уменьшило стоимость рынков жилья Сиднея и Мельбурна на 185 млрд австралийских долларов (около 128 млрд долларов США) за последний квартал.

Экономисты отмечают, что снижение стоимости недвижимости может ослабить эффект благосостояния, который влияет на потребительские расходы по всей экономике.

По данным Bloomberg Economics, цены на жильё в Сиднее с 31 марта по 25 июня снизились на 2,7%, что эквивалентно сокращению стоимости рынка на 120 млрд австралийских долларов. В Мельбурне падение составило 2,3%, или 65 млрд австралийских долларов.

Наиболее заметное падение пока наблюдается в верхнем ценовом сегменте: стоимость самых дорогих домов в Сиднее и Мельбурне снизилась на 5% и 4,5% соответственно по сравнению с максимумами прошлого года.

«Снижение цен на жилье затрагивает широкий круг потребителей, но сейчас наибольшие потери наблюдаются в верхнем сегменте рынка. Первоначально это может существенно повлиять на расходы состоятельных домохозяйств, но ослабление спроса в нижнем и среднем сегментах рынка во второй половине 2026 года распространит сокращение на более широкую аудиторию», — отметил экономист Джеймс Макинтайр.

Среди факторов, повлиявших на рынок, называют высокие процентные ставки, замедление иммиграции и снижение доступности жилья.