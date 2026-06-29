В Австралии рухнул рынок жилья: их стоимость сократилась на $128 млрд за квартал

Экономисты отмечают, что снижение стоимости недвижимости может ослабить эффект благосостояния, который влияет на потребительские расходы по всей экономике.

По данным Bloomberg Economics, цены на жильё в Сиднее с 31 марта по 25 июня снизились на 2,7%, что эквивалентно сокращению стоимости рынка на 120 млрд австралийских долларов. В Мельбурне падение составило 2,3%, или 65 млрд австралийских долларов.

Наиболее заметное падение пока наблюдается в верхнем ценовом сегменте: стоимость самых дорогих домов в Сиднее и Мельбурне снизилась на 5% и 4,5% соответственно по сравнению с максимумами прошлого года.

«Снижение цен на жилье затрагивает широкий круг потребителей, но сейчас наибольшие потери наблюдаются в верхнем сегменте рынка. Первоначально это может существенно повлиять на расходы состоятельных домохозяйств, но ослабление спроса в нижнем и среднем сегментах рынка во второй половине 2026 года распространит сокращение на более широкую аудиторию», — отметил экономист Джеймс Макинтайр.

Среди факторов, повлиявших на рынок, называют высокие процентные ставки, замедление иммиграции и снижение доступности жилья.