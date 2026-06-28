Swatch хочет засудить Samsung на $170 млн из-за циферблатов в смарт-часах

Иск касается 26 приложений с цифровыми циферблатами для смарт-часов, которые, по утверждению Swatch, копировали дизайн часов принадлежащих ей брендов Omega, Tissot и Breguet. Компания требует компенсацию за период с октября 2015 года по февраль 2019 года.

В 2022 году суд уже признал Samsung ответственной за нарушение товарных знаков, несмотря на то что приложения были разработаны сторонними авторами. Суд пришел к выводу, что компания контролировала процесс проверки приложений и их распространения.

Теперь суд определяет размер компенсации. По данным Swatch, спорные приложения были загружены около 160 тысяч раз в Великобритании и странах Евросоюза.

Samsung считает заявленную сумму необоснованной. По словам представителей компании, почти все приложения были бесплатными, а доход от их загрузок составил немногим более 1 тыс. долларов, из которых около 300 долларов получила Samsung.

В Swatch при этом подчеркивают, что компания сознательно не выходит на рынок полноценных умных часов, чтобы не размывать ценность своих традиционных брендов. В Tissot считают, что массовое использование их дизайнов в цифровых устройствах могло снизить престиж швейцарских часов.