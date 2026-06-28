ЧМ-2026: Дембеле оформил хет-трик, Кабо-Верде творит историю, а Египет обходит Иран

Группа G

Новая Зеландия — Бельгия — 1:5

Матч на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада) завершился разгромной победой бельгийцев.

На 28-й минуте счет открыл полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард, а на 50-й минуте он оформил дубль с передачи Ханса Ванакена. На 66-й минуте Кевин Де Брюйне («Наполи») забил третий мяч.

Новозеландец Элайджа Джаст на 84-й минуте отыграл один гол, но в концовке Ромелу Лукаку (86-я минута, ассист Николя Раскина) и Алексис Салемакерс (90+4 минута, ассист Лукаку) довели счет до разгромного.

Бельгия вышла в 1/16 финала с первого места, а Новая Зеландия покинула турнир с 1 очком.

Египет — Иран — 1:1

Напряженная игра на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США) завершилась вничью. Оба гола были забиты в первые 15 минут.

Уже на 5-й минуте Махмуд Сабер вывел Египет вперед. На 11-й минуте иранец Мехди Тареми заработал пенальти, но не смог его реализовать — вратарь отразил удар в левый от себя угол. И все же спустя 3 минуты Рамин Резаян сравнял счет, вонзив мяч под перекладину с очень острого угла.

В добавленное время (90+3) арбитр отменил гол Шоджа Халилзаде в ворота Египта из-за офсайда.

Градус борьбы подтверждают 7 желтых карточек. Египет набрал 5 очков и вышел в плей-офф со второго места, а Иран (3 очка) остался в режиме ожидания.

Итоговое положение в группе G:

Бельгия — 5 очков (6:2) Египет — 5 очков (5:3) Иран — 3 очка (3:3) Новая Зеландия — 1 очко (4:10)

Группа H

Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0

Почти 69 тысяч зрителей на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (штат Техас, США) голов не увидели.

Футболисты из Кабо-Верде владели небольшим преимуществом, нанеся 15 ударов (2 в створ), тогда как саудовцы ответили 7 ударами (3 в створ). Надежная игра вратарей принесла Кабо-Верде ничью, которая позволила сборной со второго места выйти в следующий раунд, ни разу не проиграв в группе.

Саудовская Аравия (2 очка) завершила выступление в мундиале.

Уругвай — Испания — 0:1

Судьбу встречи на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане решил гол Алекса Баэны на 42-й минуте с передачи Маркоса Льоренте.

В конце первого тайма уругвайский защитник Мануэль Угарте получил травму и покинул поле на носилках. На 90+4 минуте уругваец Агустин Каноббио получил красную карточку.

Испания с 7 очками уверенно шагнула в 1/16 финала, а Уругвай с 2 очками стал третьим и выбыл из дальнейшей борьбы.

Итоговое положение в группе H:

Испания — 7 очков (5:0) Кабо-Верде — 3 очка (2:2) Уругвай — 2 очка (3:4) Саудовская Аравия — 2 очка (1:5)

Группа I

Норвегия — Франция — 1:4

Франция с звездным составом разгромила Норвегию, игравшую без Эрлинга Холанда, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

На 7-й и 20-й минутах Усман Дембеле дважды забил с передач Мбаппе. На 21-й минуте норвежец Тело Осгор сократил разрыв после паса Андреаса Шелдерупа. Однако на 32-й минуте Дембеле оформил хет-трик после передачи Орельена Тчуамени. Действующий обладатель «Золотого мяча» забил три почти одинаковых гола в промежутке с 7 по 32 минуты.

Третий мяч футболист отпраздновал в стиле своего грузинского одноклубника из ПСЖ Хвичи Кварацхелии.

Во втором тайме норвежец Йорген Странн Ларсен не реализовал пенальти. Окончательный счет на 90+4 минуте установил Дезире Дуэ с паса Брэдли Барколя. Франция вышла из группы со 100% результатом.

Сенегал — Ирак — 5:0

На стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада) футболисты из Сенегала разгромили команду Ирака.

Хабиб Диарра открыл счет на 4-й минуте (пас Абдулайе Сека). На 13-й минуте иракцы остались в меньшинстве – Ребин Сулака получил красную карточку.

Во втором тайме Сенегал сполна воспользовались численным преимуществом: отличились Исмаила Сарр (56-я минута), Пап Гейе (59-я и 71-я минуты), а точку в матче поставил форвард Илиман Ндиайе на 82-й минуте.

Сенегал нанес 28 ударов (12 в створ), иракский вратарь спас команду еще от 7 голов. Сенегал финишировал третьим с 3 очками.

Итоговое положение в группе I:

Франция — 9 очков (10:2) Норвегия — 6 очков (8:7) Сенегал — 3 очка (8:6) Ирак — 0 очков (1:12)

Текущее положение команд, занявших 3-и места (топ-8 претендентов на плей-офф):

Швеция — 4 очка (7:7) Эквадор — 4 очка (2:2) Босния и Герцеговина — 4 очка (5:6) Парагвай — 4 очка (2:4) Сенегал — 3 очка (8:6) Иран — 3 очка (3:3) Южная Корея — 3 очка (2:3) Шотландия — 3 очка (1:4)

Топ-10 бомбардиров ЧМ-2026 на данный момент:

Лионель Месси (Аргентина) — 5 голов Килиан Мбаппе (Франция) — 4 гола Эрлинг Холанд (Норвегия) — 4 гола Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 гола Усман Дембеле (Франция) — 4 гола Дениз Ундав (Германия) — 3 гола Йохан Манзамби (Швейцария) — 3 гола Матеус Кунья (Бразилия) — 3 гола Джонатан Дэвид (Канада) — 3 гола Исмаэль Сайбари (Марокко) — 3 гола

Расписание ближайших матчей 3-го тура группового этапа (все – 28 июня):