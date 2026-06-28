ЧМ-2026: Дембеле оформил хет-трик, Кабо-Верде творит историю, а Египет обходит Иран
Группа G
Новая Зеландия — Бельгия — 1:5
Матч на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада) завершился разгромной победой бельгийцев.
На 28-й минуте счет открыл полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард, а на 50-й минуте он оформил дубль с передачи Ханса Ванакена. На 66-й минуте Кевин Де Брюйне («Наполи») забил третий мяч.
Новозеландец Элайджа Джаст на 84-й минуте отыграл один гол, но в концовке Ромелу Лукаку (86-я минута, ассист Николя Раскина) и Алексис Салемакерс (90+4 минута, ассист Лукаку) довели счет до разгромного.
Бельгия вышла в 1/16 финала с первого места, а Новая Зеландия покинула турнир с 1 очком.
Египет — Иран — 1:1
Напряженная игра на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США) завершилась вничью. Оба гола были забиты в первые 15 минут.
Уже на 5-й минуте Махмуд Сабер вывел Египет вперед. На 11-й минуте иранец Мехди Тареми заработал пенальти, но не смог его реализовать — вратарь отразил удар в левый от себя угол. И все же спустя 3 минуты Рамин Резаян сравнял счет, вонзив мяч под перекладину с очень острого угла.
В добавленное время (90+3) арбитр отменил гол Шоджа Халилзаде в ворота Египта из-за офсайда.
Градус борьбы подтверждают 7 желтых карточек. Египет набрал 5 очков и вышел в плей-офф со второго места, а Иран (3 очка) остался в режиме ожидания.
Итоговое положение в группе G:
- Бельгия — 5 очков (6:2)
- Египет — 5 очков (5:3)
- Иран — 3 очка (3:3)
- Новая Зеландия — 1 очко (4:10)
Группа H
Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0
Почти 69 тысяч зрителей на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (штат Техас, США) голов не увидели.
Футболисты из Кабо-Верде владели небольшим преимуществом, нанеся 15 ударов (2 в створ), тогда как саудовцы ответили 7 ударами (3 в створ). Надежная игра вратарей принесла Кабо-Верде ничью, которая позволила сборной со второго места выйти в следующий раунд, ни разу не проиграв в группе.
Саудовская Аравия (2 очка) завершила выступление в мундиале.
Уругвай — Испания — 0:1
Судьбу встречи на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане решил гол Алекса Баэны на 42-й минуте с передачи Маркоса Льоренте.
В конце первого тайма уругвайский защитник Мануэль Угарте получил травму и покинул поле на носилках. На 90+4 минуте уругваец Агустин Каноббио получил красную карточку.
Испания с 7 очками уверенно шагнула в 1/16 финала, а Уругвай с 2 очками стал третьим и выбыл из дальнейшей борьбы.
Итоговое положение в группе H:
- Испания — 7 очков (5:0)
- Кабо-Верде — 3 очка (2:2)
- Уругвай — 2 очка (3:4)
- Саудовская Аравия — 2 очка (1:5)
Группа I
Норвегия — Франция — 1:4
Франция с звездным составом разгромила Норвегию, игравшую без Эрлинга Холанда, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США).
На 7-й и 20-й минутах Усман Дембеле дважды забил с передач Мбаппе. На 21-й минуте норвежец Тело Осгор сократил разрыв после паса Андреаса Шелдерупа. Однако на 32-й минуте Дембеле оформил хет-трик после передачи Орельена Тчуамени. Действующий обладатель «Золотого мяча» забил три почти одинаковых гола в промежутке с 7 по 32 минуты.
Третий мяч футболист отпраздновал в стиле своего грузинского одноклубника из ПСЖ Хвичи Кварацхелии.
Во втором тайме норвежец Йорген Странн Ларсен не реализовал пенальти. Окончательный счет на 90+4 минуте установил Дезире Дуэ с паса Брэдли Барколя. Франция вышла из группы со 100% результатом.
Сенегал — Ирак — 5:0
На стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада) футболисты из Сенегала разгромили команду Ирака.
Хабиб Диарра открыл счет на 4-й минуте (пас Абдулайе Сека). На 13-й минуте иракцы остались в меньшинстве – Ребин Сулака получил красную карточку.
Во втором тайме Сенегал сполна воспользовались численным преимуществом: отличились Исмаила Сарр (56-я минута), Пап Гейе (59-я и 71-я минуты), а точку в матче поставил форвард Илиман Ндиайе на 82-й минуте.
Сенегал нанес 28 ударов (12 в створ), иракский вратарь спас команду еще от 7 голов. Сенегал финишировал третьим с 3 очками.
Итоговое положение в группе I:
- Франция — 9 очков (10:2)
- Норвегия — 6 очков (8:7)
- Сенегал — 3 очка (8:6)
- Ирак — 0 очков (1:12)
Текущее положение команд, занявших 3-и места (топ-8 претендентов на плей-офф):
- Швеция — 4 очка (7:7)
- Эквадор — 4 очка (2:2)
- Босния и Герцеговина — 4 очка (5:6)
- Парагвай — 4 очка (2:4)
- Сенегал — 3 очка (8:6)
- Иран — 3 очка (3:3)
- Южная Корея — 3 очка (2:3)
- Шотландия — 3 очка (1:4)
Топ-10 бомбардиров ЧМ-2026 на данный момент:
- Лионель Месси (Аргентина) — 5 голов
- Килиан Мбаппе (Франция) — 4 гола
- Эрлинг Холанд (Норвегия) — 4 гола
- Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 гола
- Усман Дембеле (Франция) — 4 гола
- Дениз Ундав (Германия) — 3 гола
- Йохан Манзамби (Швейцария) — 3 гола
- Матеус Кунья (Бразилия) — 3 гола
- Джонатан Дэвид (Канада) — 3 гола
- Исмаэль Сайбари (Марокко) — 3 гола
Расписание ближайших матчей 3-го тура группового этапа (все – 28 июня):
- Группа J (начало в 07:00): Иордания – Аргентина, Алжир – Австрия.
- Группа K (04:30): ДР Конго – Узбекистан, Колумбия – Португалия.
- Группа L (02:00): Хорватия – Гана, Панама – Англия.