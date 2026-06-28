Усик отказался от всех чемпионских поясов, но обещал «последний танец»

«Сегодня хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею. Хочу сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать», — заявил 39-летний украинец.

При этом Усик подчеркнул, что завершать карьеру не собирается, и еще устроит «последний танец».

«Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение впереди», — добавил боксер.

Александр Усик выиграл все свои 25 боев на профессиональном ринге (16 досрочно). В последнем поединке 23 мая он техническим нокаутом в 11-м раунде одолел нидерландского кикбоксера Рика Верховена и защитил чемпионский титул WBC. На сегодняшний день он владеет чемпионскими поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.