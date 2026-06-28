Усик отказался от всех чемпионских поясов, но обещал «последний танец»

Усик отказался от всех чемпионских поясов, но обещал «последний танец»
Украинский боксер Александр Усик решил отказаться от всех своих чемпионских поясов. Об этом он объявил в своих соцсетях.

«Сегодня хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею. Хочу сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать», — заявил 39-летний украинец.

При этом Усик подчеркнул, что завершать карьеру не собирается, и еще устроит «последний танец».

«Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение впереди», — добавил боксер.

Александр Усик выиграл все свои 25 боев на профессиональном ринге (16 досрочно). В последнем поединке 23 мая он техническим нокаутом в 11-м раунде одолел нидерландского кикбоксера Рика Верховена и защитил чемпионский титул WBC. На сегодняшний день он владеет чемпионскими поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.