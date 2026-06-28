Прошли туркмено-украинские политконсультации на уровне замминистров иностранных дел

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, украинскую — заместитель министра иностранных дел страны Олександр Мищенко.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено укреплению договорно-правовой базы и расширению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.

Участники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и отметили важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

По итогам консультаций стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии туркмено-украинского партнерства по направлениям, представляющим общий интерес.