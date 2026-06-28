Кыргызстан временно отменит штрафы для незаконно находящихся в стране иностранцев

Кыргызстан временно отменит штрафы для незаконно находящихся в стране иностранцев
В Кыргызстане с 1 по 31 июля 2026 года будет действовать временный «зеленый коридор» для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство. Соответствующий указ подписал президент Республики Садыр Жапаров, пишет AkiPress.

Документ предусматривает возможность добровольно покинуть территорию страны без применения административных штрафов. Для этого иностранным гражданам необходимо обратиться в территориальное подразделение милиции по месту пребывания и получить письмо, необходимое для оформления выездной визы.

После этого заявление на получение выездной визы следует самостоятельно подать через официальный сайт электронной визы.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в период действия указа выездные визы будут оформляться без взимания визового сбора, а штрафы за нарушение правил пребывания применяться не будут.

В ведомстве подчеркнули, что воспользоваться этим механизмом можно только при личном обращении в милицию и последующей самостоятельной подаче заявления через официальный сайт электронной визы без участия посредников.

Заявления, поданные после 23:59 31 июля 2026 года, рассматриваться не будут. В связи с этим иностранным гражданам рекомендовали не откладывать оформление документов.