Кыргызстан временно отменит штрафы для незаконно находящихся в стране иностранцев

Документ предусматривает возможность добровольно покинуть территорию страны без применения административных штрафов. Для этого иностранным гражданам необходимо обратиться в территориальное подразделение милиции по месту пребывания и получить письмо, необходимое для оформления выездной визы.

После этого заявление на получение выездной визы следует самостоятельно подать через официальный сайт электронной визы.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в период действия указа выездные визы будут оформляться без взимания визового сбора, а штрафы за нарушение правил пребывания применяться не будут.

В ведомстве подчеркнули, что воспользоваться этим механизмом можно только при личном обращении в милицию и последующей самостоятельной подаче заявления через официальный сайт электронной визы без участия посредников.

Заявления, поданные после 23:59 31 июля 2026 года, рассматриваться не будут. В связи с этим иностранным гражданам рекомендовали не откладывать оформление документов.