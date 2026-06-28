Король Карл III отказался возвращаться в Букингемский дворец после ремонта

После вступления на престол в 2022 году Карл III покинул Букингемский дворец из-за масштабного ремонта, который рассчитан на несколько лет. С тех пор он проживает в Виндзорском замке и Кларенс-хаусе, служившем его резиденцией до коронации.

По решению короля после окончания реконструкции дворец не станет его личной резиденцией. Он сохранит статус церемониального центра британской монархии, где будут работать сотрудники королевского двора, проходить официальные мероприятия и экскурсии для посетителей.

Букингемский дворец является главной резиденцией британских монархов с 1837 года, когда туда переехала тогда еще 18-летняя королева Виктория.