Китайские тайконавты впервые отработали медицинское спасение на орбите

Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полётов Китая, во время учения тайконавты отрабатывали методы оказания помощи в невесомости, где привычные медицинские процедуры значительно усложняются.

Помимо этого, команда выполняет ряд научных экспериментов. Исследования посвящены влиянию длительного пребывания в космосе на микробиоту кишечника, обмен веществ, восприятие движения, когнитивные функции, эмоциональное состояние и принятие решений в экстремальных ситуациях.

Миссия была запущена 24 мая. Одной из её особенностей стал годовой научный эксперимент на орбите, который рассматривается как важный этап подготовки к длительным пилотируемым экспедициям в будущем.