Белый дом заявил о полном закрытии программы предоставления убежища иностранцам

Белый дом заявил о полном закрытии программы предоставления убежища иностранцам
Администрация США объявила о полном прекращении предоставления убежища иностранным гражданам. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, передает USA Today..

«Двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», — сказал Миллер журналистам.

По его словам, власти намерены направлять лиц, обращающихся за убежищем, в другие страны, готовые их принять. Миллер также вновь выступил за ужесточение контроля на границе США с Мексикой и заявил, что обращения за убежищем на юго-западной границе, по его мнению, являются необоснованными.

Кроме того, он призвал граждан Гаити, находящихся в стране в статусе временно защищенных лиц, вернуться на родину.

Ранее Верховный суд США разрешил администрации прекратить предоставление статуса временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных оснований. Решение открывает возможность для депортации сотен тысяч человек.

Суд также постановил, что иностранцы, находящиеся на территории Мексики, не считаются прибывшими в Соединенные Штаты до пересечения государственной границы. Согласно решению, закон об иммиграции и гражданстве не предоставляет им права подавать заявление о предоставлении убежища до въезда в США и не обязывает иммиграционные органы рассматривать такие обращения.