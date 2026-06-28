Белый дом заявил о полном закрытии программы предоставления убежища иностранцам

«Двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», — сказал Миллер журналистам.

По его словам, власти намерены направлять лиц, обращающихся за убежищем, в другие страны, готовые их принять. Миллер также вновь выступил за ужесточение контроля на границе США с Мексикой и заявил, что обращения за убежищем на юго-западной границе, по его мнению, являются необоснованными.

Кроме того, он призвал граждан Гаити, находящихся в стране в статусе временно защищенных лиц, вернуться на родину.

Ранее Верховный суд США разрешил администрации прекратить предоставление статуса временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных оснований. Решение открывает возможность для депортации сотен тысяч человек.

Суд также постановил, что иностранцы, находящиеся на территории Мексики, не считаются прибывшими в Соединенные Штаты до пересечения государственной границы. Согласно решению, закон об иммиграции и гражданстве не предоставляет им права подавать заявление о предоставлении убежища до въезда в США и не обязывает иммиграционные органы рассматривать такие обращения.