Louis Vuitton и Pinarello создали вместе концептуальный велосипед

Модель создана креативным директором мужской линии модного дома Фарреллом Уильямсом совместно с производителем велосипедов Pinarello. За основу взят шоссейный велосипед Pinarello DOGMA F.

Концепт получил кожаную отделку седла и руля, хромированные элементы вилки и рулевой колонки, а также эксклюзивную окраску.

Велосипед оснащен трансмиссией Shimano Dura-Ace Di2 R9200, карбоновыми колесами Princeton CarbonWorks Mach 7580 TSV2 и системой CeramicSpeed OSPW. Вес модели составляет 7,3 кг.

Велосипед войдет в коллекцию «исключительных творений» Louis Vuitton и будет продаваться исключительно через модный дом. Стоимость пока не раскрывается.

Сотрудничество Louis Vuitton и Pinarello не стало первым для компаний. В период с 2016 по 2023 год производитель велосипедов принадлежал группе LVMH, а новая совместная разработка стала продолжением коллаборации.