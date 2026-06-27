Illumination готовит новые части «Зверопоя» и «Тайной жизни домашних животных»

По его словам, над продолжениями уже работают авторы предыдущих частей обеих франшиз. При этом даты выхода новых фильмов пока не объявлены.

Меледандри отметил, что проекты находятся в стадии активной разработки. Говоря о «Тайной жизни домашних животных 3», он уточнил, что студия вернулась к франшизе только благодаря появлению идеи, которая, по мнению создателей, оправдывает выпуск нового фильма.

Первая часть «Зверопоя» вышла в 2016 году и рассказывала о животных, участвующих в музыкальном конкурсе. Продолжение появилось в 2021 году. Совокупные мировые сборы франшизы превысили 1 миллиард долларов.

Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных» также дебютировал в 2016 году. Картина посвящена приключениям питомцев, живущих в многоквартирном доме. Вторая часть вышла в 2019 году. Общие мировые сборы двух фильмов серии составили около 1,3 миллиарда долларов.